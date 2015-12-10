Ходорковському в Росії інкримінують заклики до повалення конституційного ладу
Генеральна прокуратура РФ угледіла у висловлюваннях екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського ознаки екстремізму.
Про це повідомила представник наглядового відомства Марина Гриднєва, передає ТАСС.
За її словами, відповідні матеріали направлено до Слідчого комітету для перевірки.
"Дії Ходорковського мають екстремістський характер і вимагають проведення процесуальної перевірки у порядку ст. 144 КПК РФ, оскільки вони містять ознаки публічних закликів до насильницької зміни основ конституційного ладу Російської Федерації", - повідомила Гриднєва.
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Нагадаємо, вчора під час прес-конференції екс-глава компанії ЮКОС Михайло Ходорковський заявив, що революція в Росії неминуча, а те, що відбувається в країні, він назвав "повноцінним конституційним переворотом".