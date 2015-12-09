Ходорковський заявив про неминучість революції у Росії

Про це він заявив у ході прес-конференції з Лондона, передає Бі-бі-сі.

Говорячи про політичну ситуацію в Росії, екс-глава ЮКОСа сказав, що "сьогодні все викликає у влади роздратування, весь порядок денний нікчемний. Резерви закінчуються в 2017 році, долар загнали за 69 рублів. Рівень життя населення провалився на 20%, звичні місця відпочинку стали недоступними".

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"Далекобійники - тільки перша ластівка, - вважає він. З Україною - військовий конфлікт, тисячі вбитих. Ми маємо справу з повноцінним конституційним переворотом. Революція в Росії неминуча".

Ходорковський заявив, що бачить своє завдання в тому, що зробити цю революцію мирною. "Своє завдання я бачу в наданні суспільству альтернативи, готовий стати цією альтернативою", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що водії великовантажних автомобілів почали акцію протесту на Московській кільцевій автодорозі в районі Ленінградського шосе.

Акція далекобійників пов'язана з введенням з 15 листопада системи плати за проїзд федеральними трасами «Платон». Водії вимагають скасування зборів і пов'язаних з ними штрафів, а також скаржаться не те, що система виявилася неготовою до реальної роботи.