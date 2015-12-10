Ходорковський посміявся над рішенням перевірити його "екстремістські висловлювання"

Михайло Ходорковський посміявся над рішенням російської Генпрокуратури перевірити його висловлювання на наявність закликів до екстремізму.

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Про це заявила прес-секретар екс-глави ЮКОСа Кюлле Піспанен, передає "РБК".

"Ми з ним посміялися, тому що цікаво бути людиною, щодо якої через день порушують кримінальні справи", — сказала Піспанен.

Вона додала, що екс-глава ЮКОСа найближчим часом сам відреагує на заяву Генпрокуратури.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура РФ угледіла у висловлюваннях екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського ознаки екстремізму після того, як вчора під час прес-конференції він заявив, що революція в Росії неминуча, а те, що відбувається в країні назвав "повноцінним конституційним переворотом".