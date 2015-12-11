Асад щомісяця купує у ІДІЛ нафту майже на $40 мільйонів, заявили в США

Представник Міністерства фінансів США Адам Шубін, виступаючи в інституті Chatham House в Лондоні, заявив, що бойовики "Ісламської держави" заробили на продажах контрабандної нафти $500 млн, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

При цьому, за словами Шубіна, більша частина сировини була куплена урядом Башара Асада.

Читайте такожЕрдоган звинуватив Росію у торгівлі нафтою з ІДІЛ і пообіцяв показати докази всьому світу

Частина нафти, що видобувається бойовиками, залишається на територіях, контрольованих ІД, частина доходить до сирійських курдів, і ще одна, невелика частина, що поставляється Туреччини, заявив представник Міністерства фінансів США. Він також зазначив, що щомісячні доходи ІД від продажу нафти становлять $40 млн.

"ІД продає велику частину нафти режиму Асада. Вони намагаються знищити один одного і як і раніше беруть участь в торгівлі на мільйони і мільйони доларів", — заявив Шубін.