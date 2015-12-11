Путін заявив, що Росія постачає сирійським повстанцям зброю і боєприпаси

Про це Путін заявив в ході виступу на розширеному засіданні колегії Міноборони, текст якого опублікований на сайті президента РФ.

За його словами, авіагрупа РФ в Сирії сприяє об'єднанню зусиль, як урядових військ, так і вільної Сирійської армії.

Читайте такожЗМІ: військові США почали готувати бійців сирійської опозиції на території Сирії

«Зараз кілька її частин (Сирійської вільної армії) загальною чисельністю понад п'ять тисяч осіб, так само як і регулярні війська, ведуть наступальні дії проти терористів у провінціях Хомс, Хама, Алеппо і Ракка. Крім цього, ми підтримуємо їх з повітря, так само як і сирійську армію, надаючи їм допомогу в зброї, боєприпасах і матеріальних засобах», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ і керівники сирійської опозиції створили координаційні групи для спільної співпраці проти терористів "Ісламської держави" в Сирії.