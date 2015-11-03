Сирійська опозиція почала співпрацювати з Росією: створено координаційні групи
Міноборони РФ і керівники сирійської опозиції створили координаційні групи для спільної співпраці проти терористів "Ісламської держави" в Сирії.
Про це заявив у вівторок начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє РИА Новости.
"Ми створили робочі координаційні групи, склад, положення яких зі зрозумілих причин, в даний час не можуть бути оголошені. Організовано їхню спільну діяльність за погодженням зусиль, спрямованих на вирішення завдань по боротьбі з ІДІЛ", - сказав Картаполов.
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Він підкреслив, що "така тісна співпраця дозволить нам об'єднати зусилля всіх урядових військ та інших патріотичних сил Сирійської Арабської Республіки, що раніше перебували в опозиції, і виступити єдиним фронтом проти спільного ворога - міжнародного тероризму".
Як повідомляв УНІАН, сирійська опозиція заявила, що готова до діалогу з Кремлем, проте вимагала від Москви припинити бомбардування.