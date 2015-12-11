Росія привела у бойову готовність 95% пускових ядерних установок

Він зазначив, що понад 95% пускових установок перебувають у постійній бойовій готовності, передає ТАСС.

"У Ракетних військах стратегічного призначення понад 95% пускових установок перебувають у постійній готовності до бойового застосування. На бойове чергування заступили шість ракетних полків, оснащених комплексами "Ярс" стаціонарного і рухомого базування", - розповів міністр оборони РФ.

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При цьому, за його словами, частка сучасного озброєння наземних стратегічних ядерних сил (СЯС) склала 51%.

Також стало відомо, що стратегічні ядерні сили Росії в 2015 році отримали 35 міжконтинентальних балістичних ракет, десять модернізованих бомбардувальників і два підводні човни.

Раніше Путін заявляв, що армія Російської Федерації в 2015 році отримає більше 40 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних долати системи ПРО. Крім того, він стверджує, що в російську армію почали надходити перші зразки бронетехніки, які за своїми бойовими можливостями не мають аналогів у світі.