Росія завершила будівництво чотирьох військових баз на території Арктики

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає «Газета.ру».

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«На островах Північного Льодовитого океану завершено облаштування чотирьох військових баз, розпочато будівництво містечка на острові Земля Олександри, зводяться військові об'єкти на островах Котельний, Врангеля, Середній, Нова Земля, мисі Шмідта», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що понад 400 об'єктів військової інфраструктури російська влада має намір добудувати в Арктиці до кінця 2015 року.