У порту Валенсії виявили велику партію піддонів, зроблених з кокаїну

Вугілля в мішках, яке лежало на піддонах, в декількох випадках також виявилося замаскованим наркотиком, передає Бі-бі-сі. У загальній складності поліцейські вилучили півтори тонни кокаїну при перевірці однієї партії вантажу з Колумбії.

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Влада підозрює, що наркоторговці використовують вугільну компанію в Іспанії як прикриття для постачання кокаїну і на її базі відкрили лабораторію, в якій наркотик вилучають з партії вантажу, переробляють і упаковують для поширення по Європі.

За словами іспанських митників, за останні роки вони знаходили кокаїн в грудних імплантатах, в перуці, в гіпсі на зламаній нозі у чоловіка і всередині набору посуду.