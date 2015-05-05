У берлінські магазини привезли майже 400 кг кокаїну замість бананів

Загальна вартість виявленої партії складає 15 мільйонів євро. Всього поліція німецької столиці виявила 386 кг кокаїну, пише Дождь.

Зараз правоохоронні органи Німеччини намагаються встановити замовника партії.

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Минулого рокув Берлін вже доставляли кокаїн в упаковках з-під бананів. Тоді, однак, партія була в три рази менше — 140 кг.