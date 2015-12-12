В Анкарі обстріляли офіс газети Hürriyet (відео)

За даними поліції, зловмисники стріляли з проїжджаючого автомобіля, який зник з місця події. На місці працюють поліцейські.

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"Дайте нам трохи часу, щоб зрозуміти, що сталося", — цитує газета Hurriyet начальника поліції Анкари Хакана Арикана, який керує роботою оперативної групи на місці події, передає Росбалт.

За попередніми даними, в офісну будівлю потрапило шість куль і були розбиті шибки. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.