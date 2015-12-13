В Бурунді в результаті нападу на військові бази загинули 87 осіб - ЗМІ

У п'ятницю близько 30 бойовиків атакували три військові бази в Бужумбурі і один об'єкт за межами міста. 12 нападників були ліквідовані, ще 20 затримані, пише ТАСС.

Влада країни заявила, що нападники хотіли захопити партію зброї для подальшої спроби організації втечі ув'язнених з в'язниць. Однак згодом у МЗС РФ повідомили, що бойові сутички були частиною "зробленої групою військових спроби здійснення антиурядового заколоту".

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Зіткнення в Бужумбурі відбуваються з квітня поточного року, коли президент країни П'єр Нкурунзиза оголосив про плани йти на третій термін. У заворушеннях загинули понад 240 осіб.