Лавров: Москва підтримує Ірак у протистоянні з Туречиною

МЗС Росії інформує, що Лавров і Джафарі в телефонному режимі обговорили «незаконне вторгнення».

«Російська сторона висловила тверду позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності Іраку», – йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства, пише Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді 11 грудня доручив міністерству закордонних справ подати офіційну скаргу до Ради безпеки ООН щодо розгортання турецьких військ на півночі країни.

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10 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не планує відводити свої війська з півночі Іраку. Він наголосив, що військова присутність Туреччини складається з небойових підрозділів.

Ердоган додав, що це питання обговорюватимуть 21 грудня під час зустрічі представників Туреччини, США та іракського Курдистану.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Анкара 3 грудня відправила своїх військовослужбовців у район поблизу міста Мосул на півночі Іраку, щоб захистити і замінити вже дислокованих там турецьких солдатів.

Влітку 2014 року Мосул був окупований бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Туреччина заявляє, що її солдати проводять військову підготовку бійців курдського ополчення «пешмерга» напередодні очікуваного наступу на Мосул з метою звільнення його від ісламістів.