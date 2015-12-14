Армія Асада відбила у загонів "Ан-Нусри" авіабазу біля Дамаску – ЗМІ
14:15, 14 грудня 2015Світ
0 0
Сирійські урядові війська звільнили аеродром Мардж-аль-Султан в передмісті Дамаска.
REUTERS
Під час операції по взяттю авіабази під контроль угруповання "Джебхат ан-Нусри" і "Джейш аль-Іслам" відступили, десятки людей ліквідовані.
Читайте такожРосія підтвердила постачання зброї Вільній сирійській армії
Про це з посиланням на власне джерело повідомляють "РИА Новости".
"Аеродром Мардж-аль-Султан звільнений. Угруповання "Джебхат ан-Нусри" і "Джейш аль-Іслам" відступили в бік Хуш аль-Саліхія. Ліквідовані десятки осіб", - розповів співрозмовник агентства.
Відзначається, що авіабаза Мардж-аль-Султан знаходиться поруч з містом-супутником Дума, в 18 кілометрах від сирійської столиці. Військовий аеродром був одним з головних оплотів терористів "Джейш аль-Іслам".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter