Армія Асада відбила у загонів "Ан-Нусри" авіабазу біля Дамаску – ЗМІ

Під час операції по взяттю авіабази під контроль угруповання "Джебхат ан-Нусри" і "Джейш аль-Іслам" відступили, десятки людей ліквідовані.

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Про це з посиланням на власне джерело повідомляють "РИА Новости".

"Аеродром Мардж-аль-Султан звільнений. Угруповання "Джебхат ан-Нусри" і "Джейш аль-Іслам" відступили в бік Хуш аль-Саліхія. Ліквідовані десятки осіб", - розповів співрозмовник агентства.

Відзначається, що авіабаза Мардж-аль-Султан знаходиться поруч з містом-супутником Дума, в 18 кілометрах від сирійської столиці. Військовий аеродром був одним з головних оплотів терористів "Джейш аль-Іслам".