У Німеччині притулок для біженців закидали "коктейлями Молотова" – ЗМІ
15:35, 14 грудня 2015Світ
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Поліція розслідує злочин на грунті ксенофобії.
REUTERS
В ніч на 14 грудня у німецькому місті Пірна невідомі закидали будівлю, яка мала стати притулком для біженців, "коктейлями Молотова".
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Про це з посиланням на Bild повідомляє "Європейська правда".
За інформацією видання, полум'я вдалось швидко загасити. Перші біженці мали бути розселені в будівлі вже в понеділок. Тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці почали розслідування злочину на грунті ксенофобії.
Додамо, раніше центри прийому біженців горіли у Фінляндії та Швеції. Згодом шведська влада вирішила засекретити їх місцезнаходження.
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