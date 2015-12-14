У Німеччині притулок для біженців закидали "коктейлями Молотова" – ЗМІ

В ніч на 14 грудня у німецькому місті Пірна невідомі закидали будівлю, яка мала стати притулком для біженців, "коктейлями Молотова".

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Про це з посиланням на Bild повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, полум'я вдалось швидко загасити. Перші біженці мали бути розселені в будівлі вже в понеділок. Тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці почали розслідування злочину на грунті ксенофобії.

Додамо, раніше центри прийому біженців горіли у Фінляндії та Швеції. Згодом шведська влада вирішила засекретити їх місцезнаходження.