Арештований новий підозрюваний у справі про теракти в Парижі
17:24, 15 грудня 2015Світ
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В рамках розслідування паризьких терактів в столиці Франції поліція арештувала ще одного підозрюваного - 29-річного чоловіка.
REUTERS
Його ім'я поки не розголошується, передає Бі-бі-сі. З моменту нападів було проведено вже близько 2700 поліцейських рейдів, 360 людей були поміщені під домашній арешт.
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Ще дві людини арештовані на півночі Франції за підозрою в тому, що вони займалися поставками зброї. Зараз їх допитують.
Серія вибухів і скоординованих нападів на мирних громадян відбулася в Парижі в ніч на 14 листопада. В результаті загинули щонайменше 129 осіб, ще понад 300 отримали поранення.
Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".
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