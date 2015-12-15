Арештований новий підозрюваний у справі про теракти в Парижі

Його ім'я поки не розголошується, передає Бі-бі-сі. З моменту нападів було проведено вже близько 2700 поліцейських рейдів, 360 людей були поміщені під домашній арешт.

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Ще дві людини арештовані на півночі Франції за підозрою в тому, що вони займалися поставками зброї. Зараз їх допитують.

Серія вибухів і скоординованих нападів на мирних громадян відбулася в Парижі в ніч на 14 листопада. В результаті загинули щонайменше 129 осіб, ще понад 300 отримали поранення.

Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".