Наступною мішенню "паризьких терористів" могло бути друге за величиною місто Британії - ЗМІ

Друге за величиною місто Британії могло стати наступною мішенню ісламістів для проведення терактів, пише Лента.ру з посиланням на Daily Mail.

Крім цього, не виключається і ймовірність того, що фотографії робив сам Абауд, який приїжджав у Бірмінгем ще до організації вибухів у Парижі.

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Як повідомляв УНІАН, в Бірмінгемі, за даними спецслужб, є особи, пов'язані зв'язку з ісламським екстремізмом.

Зокрема, Джунаїд Хуссейн (Абу Хусейн Аль-Британі), уродженець Бірмінгема, вирушив у Сирію і став провідним хакером ІД. Він був убитий ударом американського безпілотника в серпні, коли знаходився в машині у сирійській Рацці.

Також в місті і околицях були виявлені кілька ісламістських терористичних осередків. В них, зокрема, перебував житель Бірмінгема алжирського походження Рабах Тахарі, який, за даними влади, очолював підрозділ бойовиків в Сирії.

Британські спецслужби мають досьє на кілька тисяч осіб, нібито пов'язаних з насильницьким екстремізмом в країні, хоча під посиленим наглядом знаходиться лише невелика частина.