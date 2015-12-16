Німеччина підтримала створення прикордонних сил ЄС - МЗС

Про це йдеться в заяві німецького МЗС, опублікованій на сайті відомства, передає Європейська правда.

"Шенген - це одне з найбільших досягнень Європейського Союзу, яке безпосередньо відчуває кожен з нас. Ми не маємо права ризикувати ним" – цитує прес-служба слова міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

"В той же час ми не можемо допускати ситуації, коли ми не контролюємо тих, хто в'їжджає на територію ЄС. Тому ми повинні забезпечити контроль зовнішніх кордонів Євросоюзу", - підкреслює Штайнмаєр.

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Він також зазначив що встановлення такого контролю можливе лише "тільки на загальноєвропейському рівні, лише в тому випадку, якщо Frontex стане повноцінним органом з охороні кордонів, що володіє необхідними ресурсами".

"Пропозиції Єврокомісії щодо перетворення агентства в загальноєвропейську службу по охороні зовнішніх кордонів і берегової охорони заслуговують нашої повної підтримки", - зазначив глава МЗС ФРН. "Frontex, насамперед, повинен незалежно діяти за тими напрямами, де країни-члени ЄС не виконують свої зобов'язання", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, замість Європейського агентства з охорони кордонів Frontex буде утворена нова Європейська прикордонна служба і берегова охорона (EBCG), яка візьме під контроль зовнішні кордони Євросоюзу. Нова служба зможе діяти, щоб запобігти кризовій ситуації, коли вважатиме охорону кордонів недостатньою. Очікується, що питання про створення нової служби буде обговорюватися 15 грудня у Європарламенті і на саміті ЄС 17 і 18 грудня.