ЄС створить нову прикордонну службу і берегову охорону

Як повідомляє РИА «Новости», про це в інтерв'ю газеті Та Неа заявив єврокомісар з питань імміграції, внутрішніх справ та громадянства Димітріс Аврамопулос.

За його словами, нова служба зможе втрутитися у ситуацію на кордоні без запиту від держави-члена ЄС, оскільки до неї увійдуть "національні органи, відповідальні за управління кордонами".

Єврокомісар зазначив, що нова служба зможе діяти, щоб запобігти кризовій ситуації, коли вважатиме охорону кордонів недостатньою.

"Ідея полягає в тому, щоб розділити управління нашими зовнішніми кордонами", - сказав Аврамопулос.

Очікується, що питання про створення нової служби буде обговорюватися 15 грудня у Європарламенті і на саміті ЄС 17 і 18 грудня.

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За останніми даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цього року до Європи прибули 985 тис. 312 біженців і мігрантів. Найбільше переселенців прийняла Греція – понад 800 тисяч осіб. При цьому на шляху до Європу загинули або пропали безвісти майже 3,7 тис. осіб.

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Як повідомляв УНІАН, за даними агентства Frontex, з 1 січня по 1 листопада 2015 року зовнішні кордони ЄС перетнули 1,2 млн нелегальних мігрантів.