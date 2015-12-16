Під час жорсткої посадки вертольота Мі-8 на Камчатці загинула одна людина, семеро постраждалих

Як повідомила старший помічник керівника Далекосхідного слідчого відділу на транспорті СКР Оксана Полшакова, за фактом інциденту порушено кримінальну справу, передає ТАСС.

"За наявними даними, під час НП одна людина загинула. Була вона членом екіпажу чи пасажиром, поки не відомо. Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 263 КК РФ (Порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть людини)", - сказала вона.

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Найближчим часом буде уточнено кількість людей, що отримали травми. За даними, озвученими заступником голови уряду Камчатського краю Сергієм Хабаровим, на борту перебували 22 людини, з них семеро постраждали.

Раніше за 7 км від селища Кедровий Ханти-Мансійського району РФ зазнав аварії вертоліт AS-350. Під час події загинули 4 людини.