Авіація Німеччини вперше взяла участь у сирійській операції

Про це заявив представник оперативного командування німецьких збройних сил, передає DW з посиланням на агентство dpa.

Наголошується, що літак-заправник бундесверу за час п'ятигодинного польоту провів дві дозаправки у повітрі винищувачів міжнародної коаліції, якы завдають повітряних ударів по джихадистах.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Німеччини схвалив проведення антитерористичної операції в Сирії з використанням збройних сил країни. Тривалість операції повинна бути обмежена одним роком, при цьому боротьба з терористичною організацією «Ісламська держава» на території Сирії не повинна коштувати Німеччині дорожче €134 млн.