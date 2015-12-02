Німеччина розгорне свою найбільшу військову місію за кордоном проти ісламістів
Німеччина готова відправити в Сирію майже 1500 військових, літаки "Торнадо", заправники і бойовий корабель, що стане найбільшою німецькою військовою місією за кордоном.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає телеканал новин "24". "Це буде найбільша військова місія за кордоном. Кампанія обійдеться країні у 134 млн євро на рік. Поки ж уряд чекає на схвалення німецького парламенту", - зазначила канцлер.
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"Ми вступаємо до вже існуючого альянсу по боротьбі зі спільним ворогом - "Ісламською державою". Тому зараз ми узгоджуємо можливість розширення мандату нашої військової місії", - підкреслила Ангела Меркель.
"Якщо ми справді говоримо про боротьбу з "Ісламською державою", то я гадаю, що цей процес триватиме не менше 10 років. Може й більше, якщо врахувати наступний етап - відбудову всіх структур. Адже ми не можемо залишити там вакуум. І для цього солдати будуть також потрібні", - вважає голова німецької асоціації Збройних сил Андре Вустнер.