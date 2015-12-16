Євросоюз схвалив єдині стандарти захисту даних в інтернеті
10:22, 16 грудня 2015Світ
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Євросоюз після чотирирічних переговорів схвалив єдині стандарти захисту даних в Інтернеті.
Інтернет-користувачі надалі отримають більше контролю над своїми даними / hungryshark.ru
Представники держав-членів Євросоюзу, Європарламенту і Єврокомісії ввечері 15 грудня погодили відповідний компроміс, повідомляє Deutsche Welle.
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Згідно з досягнутою домовленістю, європейські інтернет-користувачі надалі отримають більше контролю над своїми даними, наприклад, у Google і Facebook. Їм буде легше видаляти інформацію, що їх стосується. Якщо провайдери порушуватимуть нові правила, то їм будуть загрожувати штрафи у розмірі до 4% від річного обороту.
Нові правила, які ЗМІ називають найважливішим законом року, мають набути чинності з 2018 року. Вони замінять норми, що діють вже 20 років - з 1995 року.
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