Євросоюз схвалив єдині стандарти захисту даних в інтернеті

Представники держав-членів Євросоюзу, Європарламенту і Єврокомісії ввечері 15 грудня погодили відповідний компроміс, повідомляє Deutsche Welle.

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Згідно з досягнутою домовленістю, європейські інтернет-користувачі надалі отримають більше контролю над своїми даними, наприклад, у Google і Facebook. Їм буде легше видаляти інформацію, що їх стосується. Якщо провайдери порушуватимуть нові правила, то їм будуть загрожувати штрафи у розмірі до 4% від річного обороту.

Нові правила, які ЗМІ називають найважливішим законом року, мають набути чинності з 2018 року. Вони замінять норми, що діють вже 20 років - з 1995 року.