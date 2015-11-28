Єврокомісар попереджає про підвищену небезпеку кібернападів на об’єкти інфраструктури Європи

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Терористичні атаки майбутнього будуть здійснюватися не за допомогою поясів смертників», - заявив він в інтерв’ю виданню Funke Mediengruppe.



За його словами, вони здійснюватимуться «проти чутливої інфраструктури економіки та суспільства». Зокрема, йдеться про системи енерго - та водопостачання, безпеки польотів тощо.



Відтак, на думку Оттінгера, Європа мусить зробити все задля гарантування безпеки цифрової інфраструктури. Для цього він вважає необхідним збільшення інвестицій на відповідні заходи.

Читайте такожХакери зламали один з головних сайтів кремлівських пропагандистів



Окрім того, єврокомісар закликав до уважнішого стеження та аналізу діяльності ісламістів в інтернеті. А європейські громади, на його думку, мають бути зобов’язані повідомляти про підозри кібератак на їхні інфраструктурні мережі задля швидшого встановлення систематичності подібних інцидентів.



«Адміністрації великих міст повинні звертатися до служб безпеки, якщо є підозра, що їхні мережі атаковані хакерами», - наголосив Оттінгер.



Як повідомлялося, хакерський рух Anonymous опублікували відео, в якому оголосили війну "Ісламській державі". Це продовження онлайн-кампанії, яку окремі члени руху ведуть ще з часів терористичного акту проти французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo у січні 2015 року.



За данинми видання, за останні 9 місяців активісти заблокували 149 пов'язаних з ІД сайтів та 5900 пропагандистських відеороликів терористичного угруповання.



