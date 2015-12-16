Італія таки анонсувала перегляд санкцій проти Росії

Як повідомляє Reuters, про це Ренці заявив в інтерв'ю на італійському радіо.

"Чітко зрозуміло, що ми маємо однакову позицію, як і вся міжнародна західна спільнота... Я вважаю, що цей пакет санкцій буде переглянутий, не впродовж наступних декількох годин, але в найближчі місяці", - сказав Ренці

Італія унеможливила автоматичне продовження дії санкцій Європейського Союзу, введених проти РФ через анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України.

Європейські лідери, ймовірно, обговорять це питання на зустрічі у Брюсселі 17 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, посол Італії в Україні Фабріціо Романо наголошував, що його країна не блокує продовження дії санкцій проти Російської Федерації, і на саміті Європейського Союзу, який відбудеться у Брюсселі 17-18 грудня, нічого неочікуваного не буде.

У листі до лідерів країн ЄС президент Європейської Ради Туск проінформував, що звернувся із проханням до постійних представників розглянути питання щодо продовження терміну дій санкцій проти Росії на півроку вже 18 грудня.

Туск наголосив, що це буде "прямим наслідком" висновків Європейської Ради, ухвалених у березні, згідно з яким термін дії обмежувальних заходів стосовно Російської Федерації "повинен бути чітко пов'язаний з повною реалізацією Мінських домовленостей".