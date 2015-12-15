Не варто поспішати: в Італії запевнили, що підтримають продовження санкцій проти Росії на саміті

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні у понеділок в Брюсселі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Euobserver.

"Рішення про продовження санкцій буде прийняте на основі оцінки реалізації Мінських угод і це те, що трапиться", - відзначив він.

Водночас, за словами Джентілоні, наразі немає потреби поспішати з цим питанням.

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"Вони (санкції) тривають до кінця січня, тому немає ніякої терміновості обговорювати їх сьогодні. Ми вважаємо, що саміт - це найкраще місце для дискусії", - наголосив глава МЗС Італії.

Він також висловив здивування повідомленнями ЗМІ про те, що Італія блокує санкції.

За його словами, немає жодних підстав для таких тверджень.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що на початку цього тижня під час наради постійних послів країн-членів Євросоюзу (COREPER) Італія порушила єдність ЄС у питанні продовження санкцій проти Росії та почала вимагати, аби це питання було обговорене наступного тижня, тобто 17-18 грудня - на саміті ЄС у Брюсселі.