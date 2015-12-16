Російське командування випробовує ракетне озброєння для угруповання РФ у Сирії - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Російським командуванням здійснюється випробування ракетного озброєння, яке планується до використання міжвидовим угрупованням ЗС РФ на території Сирії", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що вчора з акваторії Баренцового моря здійснено невдалий випробувальний пуск крилатої ракети морського базування, але вона відхилилась від траєкторії, вибухнула і впала на територію військового містечка (розташовані житлові будинки, дитячий садок) поблизу н.п. Ньонокса (30 км на захід від Сєверодвінська, Архангельська обл.), що призвело до виникнення пожежі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія продовжує вживати заходів із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії. Так, заплановано перекидання повітряним транспортом особового складу підрозділів 4 танкової дивізії (Наро-Фомінськ) 1 танкової армії Західного військового округу.