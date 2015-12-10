Росія планує перекинути авіацією до Сирії підрозділи танкової дивізії - розвідка

16:45, 10 грудня 2015
Світ
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Росія продовжує вживати заходів із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії.

REUTERS

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

Так, розвідкою зафіксовано переліт військово-транспортного літака Ан-124 до авіабази Хмеймім  й прохід через протоку Босфор у напрямку узбережжя Сирії великого десантного корабля "Ямал" Чорноморського флоту. 

"У рамках нарощування угруповання ЗС РФ у Сирії заплановано перекидання повітряним транспортом особового складу підрозділів 4 танкової дивізії (Наро-Фомінськ) 1 танкової армії Західного військового округу", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на територію Луганської області, підконтрольну бойовикам "ЛНР", доставили тіла шести російських військовослужбовців.

"Російська Федерація продовжує нести втрати у Сирії. Встановлено доставку в Луганськ тіл шести загиблих військовослужбовців 2 АК", - заявляє розвідка.

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