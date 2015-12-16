Македонія може змінити назву країни через вимоги Греції
14:59, 16 грудня 2015Світ
2629 0
Скоп’є заявляє про відкритість до переговорів про зміну назви своєї країни через претензії Греції.
REUTERS
Про це заявив прем’єр Македонії Нікола Груєвський, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian.
За його словами, в нього є бажання відновити діалог з Грецією, який потенційно може вилитися в зміну назви країни.
"Ми готові до дискусій, відкриті до діалогу з ними і до знаходження рішення", - сказав Груєвський.
Читайте такожПольща на саміті запропонує прийняти до НАТО Македонію і Чорногорію - ЗМІ
Як відомо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одній з північних грецьких провінцій.
Через незгоду Греції з назвою Македонії, країна не може вступити до НАТО і розпочати переговори про членство в ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter