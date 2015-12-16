Македонія може змінити назву країни через вимоги Греції

Про це заявив прем’єр Македонії Нікола Груєвський, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian.

За його словами, в нього є бажання відновити діалог з Грецією, який потенційно може вилитися в зміну назви країни.

"Ми готові до дискусій, відкриті до діалогу з ними і до знаходження рішення", - сказав Груєвський.

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Як відомо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одній з північних грецьких провінцій.

Через незгоду Греції з назвою Македонії, країна не може вступити до НАТО і розпочати переговори про членство в ЄС.