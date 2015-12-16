Росія розглядає варіант "дійти до Євфрату" в Сирії - ЗМІ

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на закритому засіданні в Держдумі, повідомляє РБК з посиланням на джерело.

Ймовірно, згідно з повідомленням, міністр мав на увазі неофіційну столицю ІДІЛ в місті Ракка, який стоїть на Євфраті.

Голова комітету Держдуми з оборони РФ Володимир Комоєдов уточнив РБК, що мова про Євфрат зайшла в ході міркуваннь міністра у відповідь на питання, «де той умовний рейхстаг, який буде означати кінець операції». «Ніяких заяв не було, це було міркування міністра, один з варіантів», — сказав Комоєдов.

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Разом з тим, як наголошується, строки військової операції в Сирії Шойгу на закритій нараді не назвав.

За його словами, депутати поставили Шойгу питання про ймовірність сухопутної операції в Сирії, проте глава Міноборони не говорив про неї. «Було питання, почнемо ми сухопутну операцію, якщо туди підуть європейці. Він [Шойгу], сказав: «нехай спробують».