У Шойгу показали відео пуску крилатих ракет по Сирії російською субмариною

08:55, 09 грудня 2015
Світ
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Міністерство оборони Росії показало відео пуску крилатих ракет морського базування «Калібр» з підводного човна «Ростов-на-Дону» нібито по позиціях ІД в Сирії.

Ролик опубліковано на сторінці військового відомства в YouTube в середу, 9 грудня.

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"Вперше з підводного положення виконано груповий пуск крилатих ракет морського базування «Калібр» підводним човном «Ростов-на-Дону». В результаті знищено два важливих командних пункти терористичної організації ІДІЛ в провінції РАККА", - йдеться в описі відео.

Як повідомляв УНІАН, російські військовівперше нанесли удар нібито з позицій ісламістів з підводного човна, який перебуває в Середземному морі.

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