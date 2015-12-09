У Шойгу показали відео пуску крилатих ракет по Сирії російською субмариною

Ролик опубліковано на сторінці військового відомства в YouTube в середу, 9 грудня.

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"Вперше з підводного положення виконано груповий пуск крилатих ракет морського базування «Калібр» підводним човном «Ростов-на-Дону». В результаті знищено два важливих командних пункти терористичної організації ІДІЛ в провінції РАККА", - йдеться в описі відео.

Як повідомляв УНІАН, російські військовівперше нанесли удар нібито з позицій ісламістів з підводного човна, який перебуває в Середземному морі.