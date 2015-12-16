В Австрії в таборі для мігрантів арештовані підозрювані в причетності до атак в Парижі

15:57, 16 грудня 2015
Світ
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Двоє підозрюваних у причетності до нападів в Парижі арештовані в австрійському Зальцбурзі у таборі для мігрантів.

REUTERS

Як повідомив представник поліції, обидва арештованих прибули з Близького Сходу через Грецію разом з іншими біженцями, передає Бі-бі-сі. При цьому, як наголошується, вони, будучи громадянами Франції - один пакистанського, другий алжирського походження, використовували фальшиві сирійські паспорта, щоб видати себе за мігрантів.

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Також представник поліції уточнив, що арешт відбувся кілька днів тому.

У столиці Франції 13 листопада в результаті серії вибухів і скоординованих нападів на мирних громадян загинули 130 осіб, ще понад 300 отримали поранення.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

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