В Австрії в таборі для мігрантів арештовані підозрювані в причетності до атак в Парижі

Як повідомив представник поліції, обидва арештованих прибули з Близького Сходу через Грецію разом з іншими біженцями, передає Бі-бі-сі. При цьому, як наголошується, вони, будучи громадянами Франції - один пакистанського, другий алжирського походження, використовували фальшиві сирійські паспорта, щоб видати себе за мігрантів.

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Також представник поліції уточнив, що арешт відбувся кілька днів тому.

У столиці Франції 13 листопада в результаті серії вибухів і скоординованих нападів на мирних громадян загинули 130 осіб, ще понад 300 отримали поранення.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".