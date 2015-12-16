Financial Times розповіла про зарплати і надбавки бойовиків "Ісламської держави"
19:18, 16 грудня 2015Світ
3862 0
Приблизно дві третини всіх доходів терористичного угруповання "Ісламська держава" — 600 мільйонів доларів на рік — йдуть на оплату праці джихадистів.
REUTERS
Іноземці, які добровільно вступили в ряди терористів, щомісяця отримують від 600 до 1000 доларів, пише Лента.ру з посиланням на The Financial Times.
У той же час, місцевим жителям, які заприсяглися у вірності лідеру ІД Абу Бакру Аль-Багдаді, платять від 200 до 300 доларів.
Читайте такожСирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ
Тим же, хто такої клятви не приносив, щомісяця дістається від 50 до 150 доларів. Більш того, за дружину або рабиню джихадисти отримують надбавку в 50 доларів, за дитину — 35.
Входити в збройні загони на підконтрольних ІД територіях, згідно з даними видання, досить вигідно — працівники лікарень, наприклад, отримують не більше 300 доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter