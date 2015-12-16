Financial Times розповіла про зарплати і надбавки бойовиків "Ісламської держави"

Іноземці, які добровільно вступили в ряди терористів, щомісяця отримують від 600 до 1000 доларів, пише Лента.ру з посиланням на The Financial Times.

У той же час, місцевим жителям, які заприсяглися у вірності лідеру ІД Абу Бакру Аль-Багдаді, платять від 200 до 300 доларів.

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Тим же, хто такої клятви не приносив, щомісяця дістається від 50 до 150 доларів. Більш того, за дружину або рабиню джихадисти отримують надбавку в 50 доларів, за дитину — 35.

Входити в збройні загони на підконтрольних ІД територіях, згідно з даними видання, досить вигідно — працівники лікарень, наприклад, отримують не більше 300 доларів.