ФБР розповіло про "революційну" тактику "Ісламської держави" по скоєнню терактів

Про це на конференції в Нью-Йорку заявив директор ФБР Джеймс Комі, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Як він пояснив, "революційним" у дії ІД є те, що вони прагнуть надихнути своїх прихильників на вчинення дрібних терактів по всьому світу, використовуючи для цього соцмережі, зашифровані повідомлення і "ідеально спродюсовану пропаганду".

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"Їх "батьки" з "Аль-Каїди" мали зовсім іншу тактику, ніж та, з якою ми стикаємося сьогодні", — заявив Комі, зазначивши, що зараз агенти ФБР у всіх 50 штатах США проводять "сотні" розслідувань, пов'язаних з діяльністю ІД.

Як відомо, на початку грудня в американському штаті Каліфорнія стався теракт: дві людини — Сайед Різван Фарук і його дружина Ташфин Малік — відкрили вогонь у центрі людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно, в результаті чого загинули 14 осіб і ще 21 було поранено.

Спецслужби встановили, що Фарук контактував як мінімум з двома зарубіжними терористичними угрупованнями — "Джебхат ан-Нусра" (вважається підрозділом "Аль-Каїди") і "Аш-Шабаб", а Малік в соцмережах присягала на вірність ІД.