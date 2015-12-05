Стрілянина у Каліфорнії: Обама заявив, що теракти не залякають американців

Президент США Барак Обама в щотижневому зверненні в суботу заявив, що теракти не зможуть залякати американців, передає РИА Новости.

Напередодні ФБР оголосило, що розцінює напад у Каліфорнії з численними жертвами як теракт.

"Мій найвищий пріоритет на посаді президента - безпека американського народу. Ця робота повинна об'єднати всіх нас, щоб ми, американці, могли зробити все, що в наших силах, щоб захистити нашу країну", - сказав Обама.

"Ми будемо дотримуватися наших цінностей вільного і відкритого суспільства. Ми сильні, ми міцні, і нас не залякати", — сказав президент США.

Нагадаємо, Сайєд Різван Фарук і його дружина Ташфин Малік, озброєні двома автоматами і двома пістолетами, вбили в середу в Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) 14 людей і поранили 21. Обидва були застрелені поліцією через кілька годин після того, як втекли з місця події. Поліція вивчає можливість того, що Фарук і Малік здійснили напад з екстремістських мотивів.