У Німеччині створили новий антитерористичний спецпідрозділ

Вже почали роботу перші 50 співробітників нового антитерористичного поліцейського підрозділу BFE+, який базується у федеральній землі Бранденбург. Головним його завданням стане підтримка груп спецназу GSG9 і загонів поліції особливого призначення в разі терактів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Представляючи нову поліцейську структуру, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр зазначив, що в її функції входитиме проведення масштабних і тривалих розшукових заходів. "Цей підрозділ може захистити, цей підрозділ може розшукати і цей підрозділ може рішуче діяти - тим самим він підтримає GSC9 при звільненні заручників і в інших гострих ситуаціях", - сказав глава федеральної поліції Німеччини Дітер Романн.

Таким чином федеральний уряд реагує на нову форму терактів, яка поєднує захоплення заручників із застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв. У Німеччині зробили висновок з паризьких атак терористів, підкреслив Томас де Мезьєр. Враховуючи високий рівень терористичних загроз в країні в осяжному майбутньому, поліція повинна бути готова протидіяти їм, зазначив міністр.

Як повідомляється, пізніше планується поступове збільшення співробітників нового підрозділу до 250 осіб і розширення географії його базування.