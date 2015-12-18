ЗМІ: Ємен запустив дві балістичні ракети по Саудівській Аравії

Про це повідомляє саудівське державне агентство SPA.

Одна з ракет була перехоплена ППО і впала на території Ємену, стверджують в коаліції. Друга впала в пустелі на схід від саудівського міста Наджран, пише РБК.

Командування коаліції у зв'язку з цим підкреслило, що тривале перемир'я в існуючих умовах неможливе, і вона дасть відсіч повстанцям-хуситам.

Крім того, коаліція закликала світове співтовариство проявляти обережність, оскільки хусити, на її думку, загрожують стабільності та безпеці в регіоні.

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8 грудня президент Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді звернувся до коаліції з пропозицією на тиждень припинити військові дії проти повстанців. Він підкреслював, що перемир'я має автоматично продовжуватися у разі його дотримання.

Конфлікт між хуситами і сунітським керівництвом Ємену триває з 2004 року. Він загострився у вересні 2014 року, коли повстанці захопили Сану, столиці Ємену. Після цього коаліція арабських держав, очолювана Саудівською Аравією, почала в Ємені військову операцію.