ЗМІ: Ємен запустив дві балістичні ракети по Саудівській Аравії
Дві балістичні ракети були запущені з території Ємену в бік Саудівської Аравії, заявили сили коаліції арабських держав, яка виступає в підтримку офіційної влади Ємену.
Про це повідомляє саудівське державне агентство SPA.
Одна з ракет була перехоплена ППО і впала на території Ємену, стверджують в коаліції. Друга впала в пустелі на схід від саудівського міста Наджран, пише РБК.
Командування коаліції у зв'язку з цим підкреслило, що тривале перемир'я в існуючих умовах неможливе, і вона дасть відсіч повстанцям-хуситам.
Крім того, коаліція закликала світове співтовариство проявляти обережність, оскільки хусити, на її думку, загрожують стабільності та безпеці в регіоні.
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8 грудня президент Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді звернувся до коаліції з пропозицією на тиждень припинити військові дії проти повстанців. Він підкреслював, що перемир'я має автоматично продовжуватися у разі його дотримання.
Конфлікт між хуситами і сунітським керівництвом Ємену триває з 2004 року. Він загострився у вересні 2014 року, коли повстанці захопили Сану, столиці Ємену. Після цього коаліція арабських держав, очолювана Саудівською Аравією, почала в Ємені військову операцію.