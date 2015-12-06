У Ємені під час обстрілу з гранатомета загинув чиновник і шість його охоронців
09:36, 06 грудня 2015Світ
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Генерал Гафар Саад і шість його охоронців стали жертвами вибуху в неділю вранці.
REUTERS
Губернатор прямував на роботу, передає Бі-бі-сі.
Джерела в службах безпеки Ємену повідомили на умовах анонімності міжнародним інформагентствам, що по машині генерала був зроблений постріл з гранатомета.
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Відповідальність за замах поки ніхто на себе не взяв. За словами джерел, його могли вчинити як повстанці-хусити, яких проурядові сили раніше вибили з Адена за підтримки Саудівської Аравії, так і місцеве відділення "Аль-Каїди".
Раніше УНІАН повідомляв, що два терористи-смертники влаштували вибухи в мечеті аль-Балілі в столиці Ємену — Сані.
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