Росія готує нові санкції проти Туреччини

Таке припущення журналістам висловило джерело в Мінекономрозвитку РФ, повідомляє ТАСС.

"Ми прогнозуємо прийняття цієї постанови на наступному тижні, хоча, виходячи з політичних консультацій, воно може бути відкладено", - сказав він.

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Як зазначається, джерело не виключило, що в цьому випадку воно може вступити в силу до Нового року.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецький бомбардувальник збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".