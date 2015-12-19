У Польщі пройшли масові антиурядові протести

Тільки у Варшаві своє невдоволення діями уряду висловили близько 10 тис. осіб, повідомляє Deutsche Welle. Демонстрації протесту пройшли більш ніж в 20 містах Польщі, а також у Лондоні, Брюсселі і Токіо.

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Правляча націонал-консервативна партія "Закон і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським, до якої належить і президент Польщі Анджей Дуда, з листопада має більшість в обох палатах парламенту. 21 грудня має відбутися голосування щодо запропонованого партією законопроекту, який обмежує владу Конституційного суду - єдиного вищого органу влади, який не залежить від її політики.

Акції протесту проти дій уряду в Польщі проходять у грудні вже вдруге. Опозиція вважає, що "Закон і справедливість" намагається включити до складу Конституційного суду більшість вигідних партії кандидатур суддів, щоб впливати на їхні рішення. Раніше глава партії Качинський звинуватив суд у тому, що він намагається перешкодити правлячій партії у виконанні її передвиборних обіцянок і погрожував "розбити цю банду дружків".