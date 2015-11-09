Новий уряд Польщі очолила Беата Шидло

Як повідомляє Польське радіо, сьогодні на прес-конференції лідер партії "Право і справедливість", яка на останніх парламентських виборах отримала більшість, Ярослав Качиньський заявив, що новий уряд Польщі очолить Беата Шидло. Її кандидатуру підтримує і президент Польщі Анджей Дуда.

У той же час міністром закордонних справ стане Вітольд Ващиковський, а міністром національної оборони Антоні Мацєревич.

Першим віце-прем'єром і міністром культури в уряді Шидло стане професор Пьотр Ґлінський, першим віце-міністром з питань розвитку – Єжи Квєцінський, а віце-прем'єром і міністром розвитку – Матеуш Моравєцький.

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Міністерство охорони здоров'я очолить Константи Радзівілл, міністром спорту стане Вітольд Банька, міністром юстиції – Збіґнєв Зьобро, а міністром внутрішніх справ і адміністрації – Маріуш Блащак.

Беаті Шидло 52 роки, за освітою вона етнограф, також вона отримала післядипломну освіту в краківській Економічній академії. У 2005 році стала депутатом Сейму, а з 2010 року є заступником лідера "ПіС". Відома своїми виступами в парламенті на економічні теми.

Як повідомляв УНІАН, партія "Право і справедливість" на парламентських виборах у Польщі 25 жовтня отримала 37,6% голосів виборців (230 депутатських місць із 460). Такий результат дозволив їй самостійно сформувати уряд.