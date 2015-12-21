Вибух газу в багатоповерховому будинку у Волгограді: Reuters показав масштаби руйнувань

Про це журналістам заявив директор департаменту пожежно-рятувальних сил МНС Росії Олександр Агафонов, повідомляє ТАСС.

"Протягом дня ми почнемо знімати нависаючі плити з верхніх поверхів будівлі, які в даний момент представляють найбільшу загрозу", - сказав він.

Читайте такожУ Нью-Йорку від вибуху обвалилася частина житлового будинку. Є загиблі

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху газу в багатоповерховому житловому будинку у Волгограді (РФ) загинула людина, 12 постраждали і ще 12 можуть перебувати під завалами.