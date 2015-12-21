Вибух газу в багатоповерховому будинку у Волгограді: Reuters показав масштаби руйнувань
08:59, 21 грудня 2015Світ
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Рятувальники у Волгограді знімуть нависаючі плити, які представляють зараз найбільшу загрозу, верхніх поверхів будинку, що вибухнув.
REUTERS
Про це журналістам заявив директор департаменту пожежно-рятувальних сил МНС Росії Олександр Агафонов, повідомляє ТАСС.
"Протягом дня ми почнемо знімати нависаючі плити з верхніх поверхів будівлі, які в даний момент представляють найбільшу загрозу", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху газу в багатоповерховому житловому будинку у Волгограді (РФ) загинула людина, 12 постраждали і ще 12 можуть перебувати під завалами.
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