У багатоповерховому будинку у Волгограді стався вибух газу, є загиблі (фото, відео)
02:32, 21 грудня 2015Світ
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Внаслідок вибуху газу у багатоповерховому житловому будинку у Волгограді (РФ) загинула одна особа, 12 постраждали і ще 12 можуть знаходиться під завалами.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости.
Вибух газу стався сьогодні вранці на сьомому поверсі будинку. В результаті вибуху, за даними МНС, обвалилося перекриття будинку з дев'ятого по перший поверх.
REUTERS
За попередніми даними, у під'їзді проживали близько 150 осіб. Влада повідомили про 12 постраждалих, госпіталізованих до чотирьох лікарень міста. Джерело в екстрених службах регіону повідомило, що під час розбирання завалів знайдено тіло одного загиблого. Всього, за даними джерела, під завалами можуть перебувати 12 осіб.
Раніше губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що з 242 осіб, які проживали в будинку, щодо розміщення у пункт тимчасового перебування звернулися 227.
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