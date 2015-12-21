Внаслідок великої ДТП у Лас-Вегасі одна людина загинула і 36 постраждали

У районі Лас-Вегас-Стріп, де розташована більшість казино і готелів міста, автомобіль в'їхав на пішохідний тротуар перед Paris Hotel & Casino і збив кілька десятків пішоходів, передає російська служба ВВС.

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Всього в ДТП постраждали 37 осіб. Крім одного загиблого, шестеро людей перебувають у критичному стані, ще 26 дістали травми. В основному вони постраждали від різних переломів і травм голови.

За даними Рейтер, серед постраждалих – щонайменше одна дитина. Крім того, багато постраждалих говорили французькою, їм був потрібен перекладач.

Дзвінок до служби порятунку надійшов близько 6:38 ранку. На місце ДТП виїхали 70 співробітників служби надзвичайної допомоги.

За кермом автомобіля була жінка, яка відразу ж залишила місце ДТП. Зараз вона затримана, співробітники поліції проводять її допит, а також перевіряють на вміст алкоголю і різних заборонених речовин.

Поліція повідомила, що аварія, можливо, була здійснена навмисно. Розслідування триває.

Аварія сталася на пішохідній ділянці з великим рухом.