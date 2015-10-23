МВС Франції: всі 42 загиблих в аварії в Жиронді були французами

Про це повідомив представник МВС країни П'єр-Анрі Бранде. Більшість жертв - пенсіонери, які направлялися на відпочинок на прибережний курорт, передає Бі-бі-сі.

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Раніше повідомлялося, що автобус і вантажівка зіткнулися на шосе біля міста Лібурн в департаменті Жиронда, після обидві машини загорілися. Трагедія сталася близько 7:30 за місцевим часом.

За останніми даними, вижили 8 осіб, четверо з них поранені, двоє отримали важкі поранення.

На місці аварії працюють близько 60 пожежників. Як очікується, до місця ДТП прибуде прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію"величезною трагедією" і пообіцяв провести ретельне розслідування.

ДТП в Жиронді стала найбільшою аварією на дорогах Франції з 1982 року.