ЗМІ: Німеччина активізувала висилку мігрантів

Найбільше мігрантів депортують з Баварії, повідомляє ZN.UA з посиланням на Der Spiegel. Німецьке видання проаналізувало показники, починаючи з квітня, коли з країни були вислані 4508 осіб, в кінці червня таких було – 8178, в кінці серпня - 11,522.

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Так, найбільше зростання цього показника зафіксовано у Баварії. Так, з початку січня до кінця листопада кількість депортацій з Баварії зросла втричі. Було депортовано близько 3600 мігрантів, а в минулому році показник для цієї частини Німеччини склав трохи більше тисячі. З січня з міста Гессен було депортовано 2300 - удвічі більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, за підсумками цього року в Німеччину очікується прибуття до мільйона мігрантів. А згідно з прогнозом Євросоюзу, ще 3 млн прибудуть в Європу до кінця 2016 року.