ЄС не задоволений результатами угоди з Туреччиною щодо біженців - звіт

Це випливає зі звіту, підготовленого урядом Люксембургу, який головує в ЄС, і оприлюдненого у четвер, 17 грудня.

У звіті йдеться про зниження потоку біженців, які потрапляють з Туреччини в ЄС, після 29 листопада до 4 тисяч на день, пише DW.

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Раніше ця цифра сягала 5-6 тисяч осіб на добу. Утім, така динаміка не обов’язково є заслугою Анкари і може бути пов’язана з іншими факторами, такими як погода, йдеться у документі, який цитує агентство Reuters.

Звіт містить висновок, що кількість біженців практично не змінилась за два тижні після підписання угоди порівняно з двома тижнями до цього.

Водночас правозахисники незадоволені поводженням Туреччини з сирійськими біженцями. 16 грудня міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, у якій закидає Туреччині відправку біженців назад до Сирії та Іраку.

Починаючи з вересня, сотні біженців були затримані на західному кордоні Туреччини та були переміщені під вартою на понад тисячу кілометрів до центрів утримання, розташованих на півдні та сході країни, йдеться у доповіді.

Нагадаємо, за укладеною між ЄС та Туреччиною 29 листопада угодою, Анкара погодилася допомогти зупинити потік шукачів притулку до Євросоюзу в обмін на фінансову підтримку, спрощення візового режиму та відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Євросоюз виділив три мільярди євро допомоги Анкарі для покращення умов перебування біженців. Якщо Туреччина успішно контролюватиме потік біженців через свою територію до ЄС, Євросоюз може погодитися прийняти до себе 400 тисяч мігрантів, які перебувають у країні.