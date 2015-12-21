Причиною зсуву в Китаї назвали скупчення бруду на величезному звалищі

За даними міністерства земельних і природних ресурсів, зсув зійшов з величезної гори будівельного сміття на околиці індустріального парку Хентаюй, передає Lenta.ru з посиланням на The South China Morning Post. За роки існування звалище досягло висоти двадцятиповерхового будинку і продовжувало збільшуватись. Схили ставали все більш крутими. Всі скарги місцевих жителів залишалися без уваги.

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Глава держави Сі Цзіньпін наказав провінційним органам влади зробити все можливе, щоб звести до мінімуму втрати, забезпечити пораненим лікування та надати допомогу сім'ям. Прем'єр китайської Держради Лі Кецян розпорядився почати офіційне розслідування катастрофи.

Зсув зійшов у неділю, 20 грудня. У цей момент в індустріальному парку перебували понад 900 співробітників і членів їх сімей, більшості вдалося врятуватися. До теперішнього моменту 91 людина вважається зниклою без вісті. Пошкоджені або знищені 33 будівлі, включаючи 14 заводських корпусів. Крім того, стався вибух на газопроводі по сусідству з місцем події, на місці працюють пожежники. Місце події оточене співробітниками поліції. У Хентаюе тривають пошуки тих, що вижили - поки вдалося виявити живими чотирьох осіб.