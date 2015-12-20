Зсув у Китаї: десятки зниклих безвісти, понад 20 будинків пішли під землю (фоторепортаж)

22 будівлі пішли під землю, передає Бі-бі-сі з посиланням на китайські інформагентства.

Зазначається, що близько 900 людей вдалося врятувати, пошуки тривають.

Обвал стався в індустріальному парку на північному сході міста.

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В результаті НП також стався вибух на довколишній автозаправці.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок зсуву, який стався на нефритовій шахті у штаті Качин на півночі М'янми, загинули до 90 осіб.