Зсув у Китаї: десятки зниклих безвісти, понад 20 будинків пішли під землю (фоторепортаж)
15:43, 20 грудня 2015Світ
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Щонайменше 41 людина вважається зниклою безвісти після обвалу в китайському місті Шеньчжень.
22 будівлі пішли під землю, передає Бі-бі-сі з посиланням на китайські інформагентства.
Зазначається, що близько 900 людей вдалося врятувати, пошуки тривають.
Обвал стався в індустріальному парку на північному сході міста.
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В результаті НП також стався вибух на довколишній автозаправці.
Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок зсуву, який стався на нефритовій шахті у штаті Качин на півночі М'янми, загинули до 90 осіб.
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