Financial Times назвала слабкі місця "Ісламської держави"

Про те, що "Ісламська держава" потерпає від корупції та паперової тяганини, йдеться в статті Financial Times, присвяченій економіці ІГ, повідомляє РБК.

Автори відзначають, що угруповання зростає настільки стрімко, що його керівники не в змозі проявляти належну уважність при роботі з документами і перевіряти, наскільки заяви чиновників відповідають дійсності.

Читайте такожFinancial Times розповіла про зарплати і надбавки бойовиків "Ісламської держави"

Як приклад видання наводить випадок з еміром ІДІЛ, відомим як Абу Фатіма аль-Тунісі, який втік з $25 тис., залишивши в соцмережі Twitter повідомлення своєму колишньому командуванню: "Яка держава? Який халіфат? Ви ідіоти".

Крім того, в доповіді йдеться про "мертві душі", які борються на стороні ІДІЛ в Сирії та Іраку лише за документами. Один з командирів ІДІЛ, який пізніше втік з угрупування, розповів FT, що в минулому році в Іраку ІДІЛ виплатило зарплату 50 тис. солдатів, які не брали участі в бойових діях. За словами командира, командири ІДІЛ отримують гроші на 250 солдатів, але насправді бійців в їх розпорядженні лише 150.

Читайте такожЗМІ: Доходи ІДІЛ від торгівлі нафтою знижуються внаслідок авіаударів

Співрозмовник видання розповів, що коли керівники виявили схеми розкрадань, вони стали направляти гроші солдатам разом з фінансовими адміністраторами. Але адміністратори, прибувши на місця, починали погоджуватися на шахрайські схеми і брати участь у розкраданнях.